أنتم حكومة عار… مستوطنون إسرائيليون يطردون وزيرتهم في موقف مخزي الكشف عن أسرار و تفاصيل جديدة في هجوم حماس..وما هو دور والوتساب في استجابة إسرائيل كشف تفاصيل ساعات عنيفة على حدود لبنان.. وإسرائيل تعلن عن قتل 4 متسللين 120 حافلة من عدة دول تتكدس عند معبر رفح.. بانتظار ساعة الدخول مصر فيتو أميركي بريطاني فرنسي ضد المشروع الروسي بمجلس الأمن حول غزة انفجار حرب نووية… إسرائيل تضرب غزة بـ ربع قنبلة نووية رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى هالاند تفاصيل اليوم العاشر من الحرب الطاحنة في غزة.. وإسرائيل تعلن تسليح المدنيين مجلس شباب الثورة في مأرب يدعو اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة من ثورتي سبتمبر واكتوبر مرصد أوروبي: الاحتلال أسقط ما يعادل ربع قنبلة نووية على غزّة
طردت الوزيرة الإسرائيلية من أحد فنادق البحر الميت في مستوطنة أوريت ستروك، حيث جاءت لمواساة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المستوطنين وهم يشتمون الوزيرة، قائلين: "أيتها الفاشية أنتم أعضاء حكومة متخلفون.. من الوقاحة أن تأتي إلينا بوجهك هذا.. أنت إحدى خونة هذه الدولة..
أغربوا من هنا لا أحد يرغب بكم هنا.. أنتم حكومة عار..". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء حماس عملية "طوفان الأقصى".
وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها، كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعا سكنيا في شمال إسرائيل