أنتم حكومة عار… مستوطنون إسرائيليون يطردون وزيرتهم في موقف مخزي

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 53

طردت الوزيرة الإسرائيلية من أحد فنادق البحر الميت في مستوطنة أوريت ستروك، حيث جاءت لمواساة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المستوطنين وهم يشتمون الوزيرة، قائلين: "أيتها الفاشية أنتم أعضاء حكومة متخلفون.. من الوقاحة أن تأتي إلينا بوجهك هذا.. أنت إحدى خونة هذه الدولة..

أغربوا من هنا لا أحد يرغب بكم هنا.. أنتم حكومة عار..". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء حماس عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها، كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعا سكنيا في شمال إسرائيل