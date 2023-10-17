كشف تفاصيل ساعات عنيفة على حدود لبنان.. وإسرائيل تعلن عن قتل 4 متسللين

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في إطار استمرار المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجانبين منذ تفجر الصراع في غزة يوم السابع من أكتوبر الجاري، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية ليلة عنيفة من الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء.

ما أدى إلى وقوع إصابات عدة بعد تعرض منازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر.

فيما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة صور جنوباً.

قنابل فوسفورية كما غطت القنابل المضيئة سماء المنطقة حتى رأس الناقورة.

كما ألقت القوات الإسرائيلية عشرات القنابل الفوسفورية والمضيئة فوق بلدات الضهيرة وكفرلا والعديسة والمطلو والعرقوب وعيتا الشعب واللبونة قرب الناقورة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة مسلحين حاولوا التسلل من لبنان.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، "قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي خلية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة"، مشيرا إلى قتل أربعة.

ومنذ تفجر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، وتسللها برا وبحرا وجوا إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، لم تهدأ الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث شهدت عدة مناوشات بشكل شبه يومي.

فيما أكد مراقبون أنها لا تزال ضمن "قواعد الاشتباك المحدودة" والمسيطر عليها. في حين حذرت السلطات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية، محملة إياها مسؤولية أي تفلت أو خروقات على الحدود.

يأتي ذلك، بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صارع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق.