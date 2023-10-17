رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويتخطى هالاند

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر الـ38 يواصل تحطيم الأرقام القياسية، آخرها بتسجيله ثنائية جديدة مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2024 لكرة القدم.

وتابعت البرتغال انطلاقتها المثالية والعلامة الكاملة بتحقيقها للفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على البوسنة 5-0، الاثنين في الجولة الـ8 للمجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

وسجل مهاجم النصر السعودي والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة "من ركلة جزاء" و20، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في التصفيات ومعززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو.

وبهذه الثنائية، أصبح النجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف مع منتخب بلاده بعمر الـ 38 عاما، بالإضافة إلى أنه أصبح هداف عام 2023 بعدما وصل لهدفه رقم 40، بفارق هدف عن النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.

إلى ذلك واصل النجم البرتغالي بسجله المشرق في مسيرته الكروية بالوصول للمساهمة رقم 1101 في مسيرته سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الدولية.

وعززت البرتغال بطلة أروبا في 2016، والتي بلغت النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، موقعها في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا