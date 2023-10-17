مجلس شباب الثورة في مأرب يدعو اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة من ثورتي سبتمبر واكتوبر مرصد أوروبي: الاحتلال أسقط ما يعادل ربع قنبلة نووية على غزّة منتخب السويد يرفض استكمال مواجهة بلجيكا بعد مقتل اثنين من مشجعيه الأمم المتحدة للسكان": 50 ألف امرأة حامل في غزة بلا خدمات أهلي صنعاء يحقق فوزا عريضا على الهلال ويتصدر المجموعة الأولى المليشيات الانقلابية تدفع بمنشق عن صالح لرئاسة حكومتها الانقلابية .. بارك تصفية صالح والزوكا رئيس الاركان يطلع المحرمي على نتائج زيارته للولايات المتحدة طبيب يحدد "القاتل الرئيسي" للجسم وقفة تضامنية تطالب بتسريع الاجراءات وسرعة القصاص من قتلة العميد عبدالرزاق البقماء تفاصيل اجتماع اللواء العرادة بقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب
دعا مجلس شباب الثورة اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة26 سبتمبر 14 واكتوبر و22 مايو وصولا الى ثورة التغير في الحادي عشر من فبراير والتي تعد مكملة لتاريخ عريق من نضالات الشعب .
جاء ذلك في حفل نظمه المجلس في مارب للاحتفاء بالذكرى الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر.
واعتبر امين مجلس الثورة عامر السعيدي التدخلات الخارجية ووكلائها طارئين صنعتهم لحظة تامر وخيانة داخلية وخارجية بتضافر القوى المعادية للديمقراطية وتواطؤ المجتمع الدولي مؤكدا قدرة اليمنيين على طرد المحتل الجديد كمافعل مع الاستعمار البريطاني حيث ان البقاء للمشروع الوطني وللارض واصحابها
تخللت الفعالية الاحتفائية كلمات وفقرات فنية وشعرية اوضحت في مجملها قداسة وعظمة الثورتين وواحديتهما كما كرم مجلس شباب الثورة بدرع الحرية المناضلون الشيخ صالح محمد ناصر القردعي احد ثوار ثورة الدستور في 48 وثورة ٢٦ سبتمبر وكذلك اللواء الستمبري احمد قرحش ، والفريق الركن الشهيد عبد الرب الشدادي الذي يعد ابرز القادة العسكرين في ثورة ١١ فبراير ومعارك الدفاع عن الجمهورية وشهدت الفعالية وقفة تضامنية مع غزة وماتتعرض له من حرب ابادة من قبل الاحتلال الاسرائيلي