مجلس شباب الثورة في مأرب يدعو اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة من ثورتي سبتمبر واكتوبر

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا مجلس شباب الثورة اليمنيين للالتفاف حول ثوابتهم الوطنية واستلهام محطاتهم الخالدة26 سبتمبر 14 واكتوبر و22 مايو وصولا الى ثورة التغير في الحادي عشر من فبراير والتي تعد مكملة لتاريخ عريق من نضالات الشعب .

جاء ذلك في حفل نظمه المجلس في مارب للاحتفاء بالذكرى الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر.

واعتبر امين مجلس الثورة عامر السعيدي التدخلات الخارجية ووكلائها طارئين صنعتهم لحظة تامر وخيانة داخلية وخارجية بتضافر القوى المعادية للديمقراطية وتواطؤ المجتمع الدولي مؤكدا قدرة اليمنيين على طرد المحتل الجديد كمافعل مع الاستعمار البريطاني حيث ان البقاء للمشروع الوطني وللارض واصحابها

تخللت الفعالية الاحتفائية كلمات وفقرات فنية وشعرية اوضحت في مجملها قداسة وعظمة الثورتين وواحديتهما كما كرم مجلس شباب الثورة بدرع الحرية المناضلون الشيخ صالح محمد ناصر القردعي احد ثوار ثورة الدستور في 48 وثورة ٢٦ سبتمبر وكذلك اللواء الستمبري احمد قرحش ، والفريق الركن الشهيد عبد الرب الشدادي الذي يعد ابرز القادة العسكرين في ثورة ١١ فبراير ومعارك الدفاع عن الجمهورية وشهدت الفعالية وقفة تضامنية مع غزة وماتتعرض له من حرب ابادة من قبل الاحتلال الاسرائيلي