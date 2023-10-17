أهلي صنعاء يحقق فوزا عريضا على الهلال ويتصدر المجموعة الأولى

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فاز فريق أهلي صنعاء، على الهلال بنتيجة عريضة، مساء الإثنين، في افتتاح الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للدوري اليمني.

واعتلى فريق أهلي صنعاء، صدارة المجموعة الأولى بست نقاط، فيما بقي هلال الحديدة بصفر نقاط حيث خاض الأخير أول مباراة له بالدوري.

وسجلت أهداف اللقاء، خلال الشوط الثاني من زمن المباراة، حيث كثف أهلي صنعاء هجماته على مرمى حارس الهلال ياسر مناجي في أكثر من مناسبة وتمكن من الوصول إلى المرمى عند الدقيقة 58 عبر اللاعب أحمد ضبعان، ليعاود الأهلي زيارة مرمى الهلال في الدقيقة 69 عبر رأسية المدافع مدير عبدربه.

ونجح المهاجم حيدر أسلم بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85، واختتم البديل أيهم داغف رباعية أهلي صنعاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.