رئيس الاركان يطلع المحرمي على نتائج زيارته للولايات المتحدة

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي على نتائج زيارة رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم رئيس الاركان ايضاح عن نتائج زيارته ولقاءاته مع قيادات بوزارة الدفاع الأمريكية، وفي مقدمتهم قائد القيادة المركزية الفريق أول مايكل ايرك كورلا، ورئيس أركان الجيوش الأمريكية، الفريق أول راندي جورج.

وأكّد رئيس الأركان طبيعة على تلك الزيارة ولقاءاته والتنسيق الثنائي فيما يخص بحث سبل وتعزيز دعم القوات المسلحة اليمنية في تصديها للإرهاب وحماية الملاحة البحرية، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

وأكّد المحرمي أهمية وضع وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة الخطط العسكرية الحديثة، لمواجهة التحديات الانقلابية الحوثية، ورفد أفراد الجيش بالتأهيل والمعرفة بعلوم وفنون القتال العسكري، لتفادي الخسائر وإبقاء الوحدات القتالية دومًا في حالة استعداد للدفاع عن الوطن.