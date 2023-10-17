طبيب يحدد "القاتل الرئيسي" للجسم وقفة تضامنية تطالب بتسريع الاجراءات وسرعة القصاص من قتلة العميد عبدالرزاق البقماء تفاصيل اجتماع اللواء العرادة بقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب أول تعليق لأسرة محمد صلاح عن تبرعه لسكان غزة أبو عبيدة يكشف عن عدد الأسرى لديهم من معركة طوفان الأقصى "ومفاجأة" بجنسياتهم تعرف على ضحايا الالغام من المد خلال شهر في الحديدة أطباء بلا حدود تعلن إغلاق مركز الطوارئ الجراحية غرب تعز مجلس شباب الثورة بحضرموت يؤكد استطاعة الشعب اليمني طرد الأجندة الخارجية كما طرد المستعمر البريطاني في ثورة 14 أكتوبر وزير الخارجية العماني:المعاناة في اليمن طال أمدها وشغلنا الشاغل هو تحقيق السلام النهائي والدائم الهجرة الدولية : نزوح 144يمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري
وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام الدهون "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان."
ووفقا له، يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.
ويقول: "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".
ويشير الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.
ويتابع : "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".