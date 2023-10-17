وقفة تضامنية تطالب بتسريع الاجراءات وسرعة القصاص من قتلة العميد عبدالرزاق البقماء

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس /أحمد حوذان

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نظم العشرات من المواطنين وأقارب المغدور به العميد عبدالرزاق البقماء قائد الوية اليمن السعيد وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام محكمة مارب الابتدائية تطالب بسرعة القصاص من القتلة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة استكمال إجراءات تنفيذ القصاص، حتى لا يظل الجناة دون رادع ومنعا لتفشي الجريمة وأعمال القتل حد قولهم.

وطالب المحتجون المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة مارب الشيخ اللواء سلطلن العرادة بتوجبة الجهات المختصة ومحكمة مارب للتسريع في الاقتصاص لما بذلة المغجور به من مكانة في مقاومتة لمليشيا الحوثي من جبال صعدة الى صحاري الجوف ومارب.

وفي الوقفة التضامنية تحدث شقيق البقماء، ان المتهمين تم تحويلهم الى المحكمة وقد بدأت محكامتهم وهذه الجلسة الثانية التي يتم فيها محاكمة القتلة.

وأكد البقماء ان الوقفة هي للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمة القتلة والقصاص بهم علنا ليكونوا عبرة لكن تسول له نفسة النيل من قيادات هذا الوطن.

ولاقت حادثة اغتيال القيادي العسكري ، عبد الرزاق البقماء، على يد مسلحين مجهولين، الجمعة 24 /6/2022، في عقر دار الحكومة بمحافظة مأرب ردود افعال غاضبة و استنكارا واسعا وسط دعوات لملاحقة الجناة ومحاسبة المتورطين الذي طاولت أحد أبرز رجالات الشرعية المعروف بمواقفه المناهضة للمشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وُلد البقماء في مديرية حريب بمحافظة مأرب في عام 1980، وأكمل تعليمه الجامعي في السعودية متخصصاً في العلوم الشرعية على يد كبار العلماء حتى نيله شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

وعُرف بمقارعته الدائمة لميليشيات الحوثي، ونزعته ضد "عنف وطائفية الجماعة المدعومة من إيران التي تتخذ من نهج الولاية لآل البيت سبيلاً لحكم اليمن بالقوة"، ولهذا اعتاد على وصفهم بـ"السلالية والكهنوتية".

كما عُرف عنه التقريب الدائم بين مكونات الشرعية اليمنية في مقارعة الحوثيين الذين يسيطرون على عدد من محافظات الشمال اليمني من بينها العاصمة صنعاء عقب انقلابهم في عام 2014، ولهذا تولى أخيراً مهمة الإشراف على تأسيس ألوية قوات اليمن السعيد في مأرب وعين قائداً للواء الأول فيها.

وفي يوم الجمعة 24 يونيو/ حزيران، 2022 اغتال مسلحون مجهولون العميد عبجالرزاق البقماء و الذي تولى أخيراً منصب قائد اللواء الأول في قوات "اليمن السعيد" التابعة للجيش الحكومي المتمركزة في محافظة مأرب حيث عثر عليه مقتولاً داخل سيارته بعيد دقائق من تلقيه اتصالاً من شخص مجهول طلب منه مقابلته، الأمر الذي عدّه مراقبون انكشافاً فادحاً لرجالات الشرعية الذين قضى كثير منهم أخيراً بطرق مشابهة وفقا لما نشرتة وسائل اعلام محلية .