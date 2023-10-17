تفاصيل اجتماع اللواء العرادة بقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اجتماعاً موسعاً لقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب لمناقشة أوضاع المحاكم والنيابات والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع أكد اللواء العرادة أهمية دور السلطة القضائية في تطبيق النظام وإنفاذ سلطة القانون، والعمل على فصل القضايا والنزاعات وتحقيق العدالة بين الناس وتعزيز الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.
وأشاد بما حققته المحاكم والنيابات الاستئنافية والجزائية والابتدائية في محافظة مأرب من إنجازات ملموسة وواضحة في عملها خلال الفترة الماضية، وحثها على بذل المزيد من الجهود لإنجاز معاملات وقضايا المواطنين والفصل في كافة القضايا المنظورة.
ووجه عضو مجلس القيادة الجهات المختصة باستكمال عدد من الإنشاءات والمباني القضائية وتحديث بنيتها التحتية بما يتناسب مع طبيعة الضغوطات والتحديات التي تواجهها المحاكم والنيابات في المحافظة نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة من النازحين والمجتمع المضيف.
مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمؤسسات القضاء وتسهيل مهامها وتحسين أوضاع منتسبيها مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال .
من جانبهم قدم رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حميدان ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي شداد عبد الرب، عرضاً موجزاً عن سير العمل في مؤسسات السلطة القضائية بمحافظة مأرب خلال الفترة الماضية.
وتطرقوا إلى أبرز الصعوبات التحديات التي تواجه أغلب المحاكم والنيابات في المحافظة وقدموا عددا من المقترحات والحلول الممكنة لمعالجتها بما يتناسب مع القدرات والإمكانيات المتاحة..
مثمنين تعاون عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السلطة القضائية في المحافظة، وحرصه الشديد على تمكينها من ممارسة مهامها والقيام بدورها في تطبيق النظام والقانون ، وتحقيق العدالة المنشودة بين الناس طوال السنوات الماضية .