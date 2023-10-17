أول تعليق لأسرة محمد صلاح عن تبرعه لسكان غزة

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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رد عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح على الانتقادات التي طالت نجم ليفربول بسبب ما اعتبره البعض عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان الهلال الأحمر عن تبرع اللاعب لضحايا غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، أمس الأحد عن تبرع صلاح بمبلغ مالي لصالح ضحايا قطاع غزة.

وبعد انتشار خبر تبرع النجم المصري، كتب عبد العزيز البمبي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "هل يا ترى المشكلة كدا وصلت للحل، والناس اللي عاوزه شو على حساب صلاح كدا (بداعي أنه لم يدعم القضية الفلسطينية)، هم ساعدوا في حل المشكلة ولا بقاقي لسه لف العلم أهي حاجة يتكلموا فيها".

وأضاف: "بالمناسبة الخبر (تبرع صلاح لضحايا غزة) صحيح مئة بالمئة.. لله الأمر من قبل ومن بعد".

وأوقف هذا التبرع سلسلة من الانتقادات التي طالت صلاح، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعمه لقضية مجتمعية أسوة بلاعبين عرب آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية على غرار زميليه في المنتخب المصري محمد النني وأحمد حسن كوكا، والثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.