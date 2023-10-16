الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، وجود أكثر من 250 أسيراً لديهم بعد معركة طوفان الأقصى وبعضهم من جنسيات أجنبية.

وقال أبو عبيدة: “العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه، وعمد إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان”.

وأوضح أن تلويح إسرائيل بالدخول بعدوان بري على “شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له”، مضيفاً: “نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا”.

وأكد أبو عبيدة أن عدد الأسرى لديهم ما بين 200 و250، مشيرًا إلى أن 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأوضح أن لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى، ولفت إلى أن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز.

وتحدث القيادي الفلسطيني أن المحتجزين من جنسيات أخرى لم يتم التحقق من هوياتهم في المعركة معتبرًا أنهم “ضيوفا لدينا”، حسب وصفه.

وشدد أبو عبيدة: سنطلق سراح الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية، وندعو كل دول العالم لتحذير حملة جنسياتها من القتال في جيش العدو، وأي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو مباشر.

واختتم موجهاً رسالة لأهالي الأسرى الفلسطينين، قائلاً “سندخل الفرحة لكل بيت”.

يذكر أن حركة حماس أطلقت معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر واستطاعت خلالها أسر عدد كبير من الإسرائيليين، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي للرد باقتحام قطاع غزة.