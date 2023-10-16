تعرف على ضحايا الالغام من المد خلال شهر في الحديدة

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة، تسجيل 15 ضحية في صفوف المدنيين في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر.
وقالت البعثة في بيان لها، أصدرته يوم الاثنين، إنها سجلت 15 ضحية في صفوف المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، هو وما يشكل انخفاض بعد الارتفاع في أغسطس.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن وقوع تلك الضحايا في مديريات حيس والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والحالي والتحيتا.
وأشارت إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال أعلى من 30%. ولم تشير البعثة، إلى الطرف المتسبب في سقوط الضحايا، فيما تتهم الحكومة المعترف بها، جماعة الحوثي بالوقوف وراء زراعة الألغام في الحديدة والمناطق التي وصلت إليها.