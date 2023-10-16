أطباء بلا حدود تعلن إغلاق مركز الطوارئ الجراحية غرب تعز

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، عن إغلاق مركز الطوارئ الجراحية الواقع في مدينة المخا غرب محافظة تعز. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا القرار يأتي "نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأنشطة الجراحية التي لوحظت في غرفة الطوارئ التابعة للمنظمة".

وأضاف البيان، أن "الإغلاق دخل حيز التنفيذ بالأمس الموافق لـ 15 أكتوبر 2023"، مشيرا إلى أنه رغم الإغلاق ستظل منظمة أطباء بلا حدود ملتزمة بتوفير التدخلات الطبية والجراحية الطارئة المرتبطة بعودة العنف الذي قد ينشأ في المنطقة".

وأشار الى أنه "منذ عام 2018، تدير منظمة أطباء بلا حدود مركز الطوارئ الجراحية في المخا بشكل مستقل، حيث تقدم العمليات الجراحية المنقذة للحياة للاستجابة لتدفق جرحى الحرب في المنطقة.

ومع مرور الوقت، قامت منظمة أطباء بلا حدود بتوسيع خدماتها في المخا لتشمل رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

ووفقا لبيان المنظمة، إن "في السنوات الخمس الماضية، استقبلت فرقنا الطبية في مركز الطوارئ الجراحي 31543 مريضا في غرفة الطوارئ، وعالجت 11048 مريضا في قسم الرقود، 3241 مريضا في وحدة العناية المركزة، وأجرت 14138 عملية جراحية، وساعدت في 3397 ولادة بما في ذلك العمليات القيصرية. بالإضافة إلى استقبال 301 طفل حديث الولادة وتقديم الرعاية اللازمة لـ 3526 مريضًا في قسم العيادات الخارجية".

وقالت المنظمة: "إدراكاً منا لاحتياجات الرعاية الصحية العاجلة والمتزايدة في خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في المنطقة، ستواصل فرق أطباء بلا حدود في المخا في تقديم الدعم لأقسام طب الأطفال في مستشفى المخا العام".

وأضاف: "لا نزال ملتزمين بضمان توفير الرعاية الطبية الأساسية المجانية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، ولا سيما الأكثر عرضة من الأطفال والأمهات"، و"تقديم الدعم لمركز الرعاية الصحية الأولية في مديرية المفرق".