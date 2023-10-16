مجلس شباب الثورة بحضرموت يؤكد استطاعة الشعب اليمني طرد الأجندة الخارجية كما طرد المستعمر البريطاني في ثورة 14 أكتوبر

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحيا مجلس شباب الثورة بحضرموت احتفالية خطابية وفنية بمناسبة الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا".

وفي الفعالية التي نظمت بمدينة تريم، وسط حضور جماهيري واسع، شدد المجلس في كلمة ألقاها القيادي صبري عليوه، على ضرورة الدفاع عن مكتسبات وأهداف ثورتي أكتوبر وسبتمبر واستعادة الدولة على أساس المرجعيات الوطنية.

وأكد أن الشعب اليمني حي وبإرادته يستطيع في اللحظة المناسبة طرد كل الأجندة الخارجية المعادية للدولة اليمنية كما طرد المستعمر البريطاني.

ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية بالمحافظة إلى وحدة موقفها الوطني وتعزيز وحدتها لمواجهة التحديات، مطالبا السلطة المحلية بتمكين الشباب في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والعمل على تحسين الخدمات وتوظيف الإيرادات بشكل صحيح ومحاربة الفساد.

وعبرت الاحتفالية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، منددة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأكدت على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في الاحتلال، داعية الأنظمة العربية لدعم المقاومة الفلسطينية وقيام دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وقدم في الاحتفالية، أوبريت بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر قدمه نخبة من الفنانين، كما تخلل الفعالية قصيدة شعرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني قدمها الشاعر أبو عمر صالح التميمي وأخرى حول العيد الوطني الستين لثورة أكتوبر للشاعر أنور باواحدي.