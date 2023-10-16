وزير الخارجية العماني:المعاناة في اليمن طال أمدها وشغلنا الشاغل هو تحقيق السلام النهائي والدائم الهجرة الدولية : نزوح 144يمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري السلطات الارتيرية تفرج عن 55 صيادا يمنيا بعد أشهر من احتجازهم قناة وإذاعة "الغد المشرق" الإماراتية تبلغ موظفيها بإيقاف بثها منتصف الشهر القادم الجمعية الدولية (الأمين) تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمحافظة المهرة عاجل .. إذاعة عبرية تجري حوارا مع اسيرة إسرائيلية أفرجت عنها كتائب القسام فجرت مفاجئات مذهلة إضطرت بعدها الاذاعة لحذف اللقاء وزير الأوقاف يكرم موظفيه المثاليين ويوجه بإكرامية لجميع موظفي ديوان الوزارة ألفا جندي من دولة كبرى يستعدون للمشاركة في معركة غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وحماس تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة..تفاصيل لأول مرة في التاريخ صواريخ حماس تدك تل أبيب… وصور تكشف عن هروب أعضاء الكنيست ونتنياهو ووزراء الحكومة
قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنَّ الشغل الشاغل لبلاده هو كيفية تحقيق السلام النهائي والدائم في اليمن الشقيق".
وأضاف البوسعيدي في تصريحات تلفزيونية، "نعمل دائماً مع الأشقاء المعنيين بهذا الملف، من أجل بلوغ هذا الهدف السامي، لأنَّ المعاناة طال أمدها في اليمن الشقيق".
وتابع البوسعيدي "نود أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع "هناك جدية لمسناها من جميع الأطراف اليمنية، ولكن التحدي في كيفية التلاقي على قواعد وقواسم مشتركة للمضي قدماً نحو رسم خارطة طريق لليمن في المستقبل".
ولفت البوسعيدي، إلى أن دور بلاده يأتي من منطلق كونها جار مباشر لليمن يهمها مايدور داخلها كما هو شأن السعودية، لافتاً أن ما مايقومون به هو تقريب وجهات النظر ومساعدة اليمنيين وبكل السُبل المتاحة في تقرير مستقبلهم بأنفسهم".
ومضى وزير خارجية عمان، مؤكدًا: "اليمن لليمنيين، وهم من يقرر مستقبلهم ودورنا هو المساعدة في ذلك".