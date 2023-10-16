وزير الخارجية العماني:المعاناة في اليمن طال أمدها وشغلنا الشاغل هو تحقيق السلام النهائي والدائم

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنَّ الشغل الشاغل لبلاده هو كيفية تحقيق السلام النهائي والدائم في اليمن الشقيق".

وأضاف البوسعيدي في تصريحات تلفزيونية، "نعمل دائماً مع الأشقاء المعنيين بهذا الملف، من أجل بلوغ هذا الهدف السامي، لأنَّ المعاناة طال أمدها في اليمن الشقيق".

وتابع البوسعيدي "نود أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع "هناك جدية لمسناها من جميع الأطراف اليمنية، ولكن التحدي في كيفية التلاقي على قواعد وقواسم مشتركة للمضي قدماً نحو رسم خارطة طريق لليمن في المستقبل".

ولفت البوسعيدي، إلى أن دور بلاده يأتي من منطلق كونها جار مباشر لليمن يهمها مايدور داخلها كما هو شأن السعودية، لافتاً أن ما مايقومون به هو تقريب وجهات النظر ومساعدة اليمنيين وبكل السُبل المتاحة في تقرير مستقبلهم بأنفسهم".

ومضى وزير خارجية عمان، مؤكدًا: "اليمن لليمنيين، وهم من يقرر مستقبلهم ودورنا هو المساعدة في ذلك".