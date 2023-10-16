وزير الخارجية العماني:المعاناة في اليمن طال أمدها وشغلنا الشاغل هو تحقيق السلام النهائي والدائم الهجرة الدولية : نزوح 144يمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري السلطات الارتيرية تفرج عن 55 صيادا يمنيا بعد أشهر من احتجازهم قناة وإذاعة "الغد المشرق" الإماراتية تبلغ موظفيها بإيقاف بثها منتصف الشهر القادم الجمعية الدولية (الأمين) تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمحافظة المهرة عاجل .. إذاعة عبرية تجري حوارا مع اسيرة إسرائيلية أفرجت عنها كتائب القسام فجرت مفاجئات مذهلة إضطرت بعدها الاذاعة لحذف اللقاء وزير الأوقاف يكرم موظفيه المثاليين ويوجه بإكرامية لجميع موظفي ديوان الوزارة ألفا جندي من دولة كبرى يستعدون للمشاركة في معركة غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وحماس تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة..تفاصيل لأول مرة في التاريخ صواريخ حماس تدك تل أبيب… وصور تكشف عن هروب أعضاء الكنيست ونتنياهو ووزراء الحكومة
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 144 شخصاً داخلياً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 2023.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، أصدرته يوم الاثنين، إن مصفوفة النزوح التابعة لها، رصدت 24 أسرة تتكون من 144 شخصاً نزحوا لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين (8 - 14) أكتوبر 2023.
وأضاف التقرير أن حالات النزوح المسجلة تمثلت في الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 31.4% مقارنة بالأسبوع السابق له، والمحدد بالفترة بين (1 - 7) أكتوبر، والتي شهدت نزوح ما مجموعه 35 أسرة تتكون من 210 أشخاص.
وأشار إلى أن أغلب حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، كانت في محافظة مأرب التي استقبلت 12 أسرة أتت معظمها من محافظتي إب والحديدة، فيما سجلت الحديدة نزوح 8 أسر داخلياً بين مديريات المحافظة، وشهدت حضرموت قدوم 4 أسر إليها من محافظة الحديدة. وأوضحت منظمة الهجرة، أن إجمالي حالات النزوح منذ مطلع العام 2023 وحتى 14 أكتوبر الجاري، بلغت 4,716 أسرة بعدد 28,296 شخصاً.