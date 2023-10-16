الهجرة الدولية : نزوح 144يمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 155

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 144 شخصاً داخلياً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 2023.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، أصدرته يوم الاثنين، إن مصفوفة النزوح التابعة لها، رصدت 24 أسرة تتكون من 144 شخصاً نزحوا لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين (8 - 14) أكتوبر 2023.

وأضاف التقرير أن حالات النزوح المسجلة تمثلت في الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 31.4% مقارنة بالأسبوع السابق له، والمحدد بالفترة بين (1 - 7) أكتوبر، والتي شهدت نزوح ما مجموعه 35 أسرة تتكون من 210 أشخاص.

وأشار إلى أن أغلب حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، كانت في محافظة مأرب التي استقبلت 12 أسرة أتت معظمها من محافظتي إب والحديدة، فيما سجلت الحديدة نزوح 8 أسر داخلياً بين مديريات المحافظة، وشهدت حضرموت قدوم 4 أسر إليها من محافظة الحديدة. وأوضحت منظمة الهجرة، أن إجمالي حالات النزوح منذ مطلع العام 2023 وحتى 14 أكتوبر الجاري، بلغت 4,716 أسرة بعدد 28,296 شخصاً.