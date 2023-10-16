وزير الخارجية العماني:المعاناة في اليمن طال أمدها وشغلنا الشاغل هو تحقيق السلام النهائي والدائم الهجرة الدولية : نزوح 144يمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري السلطات الارتيرية تفرج عن 55 صيادا يمنيا بعد أشهر من احتجازهم قناة وإذاعة "الغد المشرق" الإماراتية تبلغ موظفيها بإيقاف بثها منتصف الشهر القادم الجمعية الدولية (الأمين) تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمحافظة المهرة عاجل .. إذاعة عبرية تجري حوارا مع اسيرة إسرائيلية أفرجت عنها كتائب القسام فجرت مفاجئات مذهلة إضطرت بعدها الاذاعة لحذف اللقاء وزير الأوقاف يكرم موظفيه المثاليين ويوجه بإكرامية لجميع موظفي ديوان الوزارة ألفا جندي من دولة كبرى يستعدون للمشاركة في معركة غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وحماس تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة..تفاصيل لأول مرة في التاريخ صواريخ حماس تدك تل أبيب… وصور تكشف عن هروب أعضاء الكنيست ونتنياهو ووزراء الحكومة
أفرجت السلطات الارتيرية يوم الاثنين، عن 55 صيادا يمنيا، مضى على احتجازهم عدة أشهر.
وقالت مصادر محلية، إن 55 صياد وصلوا اليوم الاثنين، إلى ميناء الخوخة في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وأضافت المصادر، أنه ما يزال هناك قرابة 45 صيادا يمنيا، محتجزين في سجن ترمة في ارتيريا.
وأشارت المصادر، إلى أنه ما يزال هناك 45 صيادا يمنيا محتجزين في سجن جزيرة ترمة الارتيرية.