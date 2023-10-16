السلطات الارتيرية تفرج عن 55 صيادا يمنيا بعد أشهر من احتجازهم

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفرجت السلطات الارتيرية يوم الاثنين، عن 55 صيادا يمنيا، مضى على احتجازهم عدة أشهر.

وقالت مصادر محلية، إن 55 صياد وصلوا اليوم الاثنين، إلى ميناء الخوخة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المصادر، أنه ما يزال هناك قرابة 45 صيادا يمنيا، محتجزين في سجن ترمة في ارتيريا.

وأشارت المصادر، إلى أنه ما يزال هناك 45 صيادا يمنيا محتجزين في سجن جزيرة ترمة الارتيرية.