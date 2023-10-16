الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تستعد قناة وإذاعة "الغد المشرق" التي تبث من العاصمة الإماراتية أبوظبي، إيقاف بثهما في منتصف نوفمبر القادم، بعد ثمان سنوات من انطلاقها المتخصص.

وقال مصادر إعلامية متطابقة، القناة بدأت إجراءات اغلاق عدد من مكاتبها الخاصة باليمن، وأبلغت العاملين بحصر نشاطها الإعلامي تمهيداً لوقف بثها.

وأكدت المصادر، أن إذاعة الغد المشرق التي تبث على موجة 90.9 ، ابلغت العاملين يوم الجمعة الماضية ان يتوقفوا عن اعداد البرامج ، حيث سيستمر البث ببرامج قديمة واخبار واغاني الى 15 نوفمبر.

وحول أسباب اعتزام القناة والإذاعة وقف بثهما، رجحت المصادر أن الأمر يتعلق بأسباب تمويلية.