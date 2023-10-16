الجمعية الدولية (الأمين) تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمحافظة المهرة

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشنت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب و الكوارث (الأمين) حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بمحافظة المهرة تحت شعار مكافحة العدوى مسؤولية الجميع وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومستشفى الغيضة المركزي.

وخلال فعالية التدشين أشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك بدور الجمعية الدولية في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

وأشار مبارك إلى أن حملة مكافحة العدوى مهمة في هذه المرحلة لصناعة الوعي في المراكز الصحية وأماكن انتقال العدوى داعيا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع مثل هذه الحملات التوعوية.

من جانبه قال مدير فرع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الدكتور محمد الناشري بأن هذه الحملة سوف تستهدف العاملين الصحيين في المراكز الصحية للمرضى وبعض المدارس والكليات الجامعية مشيرا إلى أن هذه الحملة جاءت نظرا لاحتياج المجتمع المحلي للتوعية المستمرة خاصة في محافظة المهرة التي كانت تفتقر لمثل هذه الحملات وأضاف الناشري بأن الحملة مستمرة حتى تستكمل كافة أهدافه والوصول إلى الشرائح التي سيتم استهدافها من خلال الفرق الميدانية التابعة للجمعية