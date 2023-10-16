عاجل .. ‏إذاعة عبرية تجري حوارا مع اسيرة إسرائيلية أفرجت عنها كتائب القسام فجرت مفاجئات مذهلة إضطرت بعدها الاذاعة لحذف اللقاء

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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وثق ناشطون فلسطينيون حوارا مباشرا عبر الهواء مع اذاعة كان العبرية أجرته مع اسيره إسرائيلة افرجت عنها حماس.

ثم قامت الإذاعة الإسرائيلية لاحقا بحذف اللقاء من موقعها الإلكتروني بعد ان صدمت مستمعيها بالمعلومات التي ادلت بها .واليكم نص الحوار

: " الجيش الاسرائيلي هو من قتل اسرائيليين في الحفله جراء الاشتباكات مع حماس المذيع الإسرائيلي، يسأل المستوطنة التى قامت بأسرها حماس ثم أفرجت عنها، قائلا هل اعتدى عليك المهاجمون..!

الناجيه: لا، بل عاملونا بمنتهى الإنسانية

-المذيع متعجبا: إنسانية..!

المستوطنة: نعم، كانوا يحاولون تهدئتنا، واعطائنا مياه لتخفيف الضغط عنا، ثم بعد افراجهم عني، شاهدت الجنود الإسرائيليين يلقون قنبلة على البيت الذي فيه المقاومون والأسرى، وقُتل الجميع هناك بما فيهم الرهائن .

واضافت الشابة الاسرائيلية المفرج عنها بقولها .

جنود حماس لم يعاملونا معاملة سيئة. لقد عاملونا بطريقة إنسانية للغاية وقاموا بحمايتنا .

" القوات الإسرائيلية هي من فتحت النار بشكل عشوائي اثناء الواجهه مع عناصر حماس وقتلت واصابت العديد من الإسرائيليين