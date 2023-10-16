عاجل .. إذاعة عبرية تجري حوارا مع اسيرة إسرائيلية أفرجت عنها كتائب القسام فجرت مفاجئات مذهلة إضطرت بعدها الاذاعة لحذف اللقاء وزير الأوقاف يكرم موظفيه المثاليين ويوجه بإكرامية لجميع موظفي ديوان الوزارة ألفا جندي من دولة كبرى يستعدون للمشاركة في معركة غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وحماس تنفيان التقارير عن وقف إطلاق النار في غزة..تفاصيل لأول مرة في التاريخ صواريخ حماس تدك تل أبيب… وصور تكشف عن هروب أعضاء الكنيست ونتنياهو ووزراء الحكومة أول دولة تعلن عن إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين الوكيل الباكري يصع حجر الاساس لمشروع إنشاء مركز لرعاية وتأهيل الأيتام بمأرب بدعم كويتي. توقيت مباراة ديربي مصر مع الجزائر اليوم وهل سيشارك محمد صلاح؟ الكشف عن حقيقة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة سلطنة عمان تكشف عن التحدي القائم الذي يقف أمام جهود إنهاء الحرب في اليمن وطبيعة دورها
وثق ناشطون فلسطينيون حوارا مباشرا عبر الهواء مع اذاعة كان العبرية أجرته مع اسيره إسرائيلة افرجت عنها حماس.
ثم قامت الإذاعة الإسرائيلية لاحقا بحذف اللقاء من موقعها الإلكتروني بعد ان صدمت مستمعيها بالمعلومات التي ادلت بها .واليكم نص الحوار
: " الجيش الاسرائيلي هو من قتل اسرائيليين في الحفله جراء الاشتباكات مع حماس المذيع الإسرائيلي، يسأل المستوطنة التى قامت بأسرها حماس ثم أفرجت عنها، قائلا هل اعتدى عليك المهاجمون..!
الناجيه: لا، بل عاملونا بمنتهى الإنسانية
-المذيع متعجبا: إنسانية..!
المستوطنة: نعم، كانوا يحاولون تهدئتنا، واعطائنا مياه لتخفيف الضغط عنا، ثم بعد افراجهم عني، شاهدت الجنود الإسرائيليين يلقون قنبلة على البيت الذي فيه المقاومون والأسرى، وقُتل الجميع هناك بما فيهم الرهائن .
واضافت الشابة الاسرائيلية المفرج عنها بقولها .
جنود حماس لم يعاملونا معاملة سيئة. لقد عاملونا بطريقة إنسانية للغاية وقاموا بحمايتنا .
" القوات الإسرائيلية هي من فتحت النار بشكل عشوائي اثناء الواجهه مع عناصر حماس وقتلت واصابت العديد من الإسرائيليين