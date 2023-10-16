وزير الأوقاف يكرم موظفيه المثاليين ويوجه بإكرامية لجميع موظفي ديوان الوزارة

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الواحدة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م، والذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر ١٩٦٣م، نظمت وزارة الأوقاف والإرشاد لقاءً تكريميًا لموظفي الوزارة المبرزين.

وفي بداية اللقاء أشار معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة إلى أهمية الثورتين اليمنيتين اللتين قامتا ضد الظلم والعبودية والإمامة وضد الاحتلال والطغيان والتمييز العرقي.

وأكد معالي الوزير أن الأحداث المتكررة حاليًا في المشهد اليمني والإقليمي، لتؤكد من جديد عظمة ماقم به أبطال سبتمبر وأكتوبر، لاسيما ونحن نشاهد عيانًا بيانًا نماذج من الإرهاب سواء الإمامي الذي تجسده المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، أو الاحتلال الذي يجسده الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

وجدد معالي الوزير في كلمته موقف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، ووزارة الأوقاف والإرشاد في حق الشعب الفلسطيني الكامل للدفاع عن نفسه بشتى الوسائل حتى ينال حريته واستقلاله، داعيًا خطباء المساجد والعلماء والدعاة والمرشدين في

عموم محافظات الجمهورية إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في إذهان الناس وجعل المسجد الأقصى الشريف ومكانته محور ارتكاز الخطب والدروس، بالإضافة إلى القنوت في الصلوات حتى يجعل الله لأهلنا في فلسطين فرجًا ومخرجًا.

وفي ختام اللقاء كرم معالي الوزير عددًا من الموظفين بمبالغ مالية وهدايا تذكارية، مؤكدًا على أهمية أن تسود روح الألفة بين الموظفين، والتعامل مع الجميع بالمساواة والعدالة بعيدًا عن معايير الحزبية والمناطقية.