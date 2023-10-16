ألفا جندي من دولة كبرى يستعدون للمشاركة في معركة غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن ألفي جندي أمريكي سيشاركون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا أطلق حملة برية في قطاع غزة.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم إنّ البنتاغون خصّص 2000 جندي لدعم أيّ توغّل بري إسرائيلي في غزة.
وأضافت الصحيفة أنّ القوات المخصّصة ستقدّم المشورة وخدمات أخرى ليس من بينها دور قتالي.
ومن جانبها نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ثلاثة قادة عسكريين إسرائيليين، قولهم إن الحملة البرية الواسعة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي ستبدأ قريباً بهدف السيطرة على قطاع غزة وتدمير حركة حماس.
وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس إن القوات تستعد للقيام بتنفيذ عدة مخططّات عملياتية من الجو والبحر والبر.
وحسب ذات المصادر فإن عشرات آلاف الجنود سيشاركون في العملية البرية من أجل القضاء على حركة حماس دون تحديد الأهداف العينية في إطار هذه الحملة، وهل المقصود احتلال القطاع، مثلما أنه من غير الواضح بدقة ما المقصود بـ “تدمير قيادة حماس” في مدينة غزة، حسب الصحيفة الأمريكية.
وتوضح صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش وكذلك المستوى السياسي في إسرائيل قالوا في الأسبوع الفائت إن هدف الحرب هو تدمير سيطرة حماس سياسيا وعسكريا داخل القطاع، وذلك عقب عملية “طوفان الأقصى” التي قتل فيها 1300 إسرائيلي وأصيب 3000 ونيّف.
وحسب تقرير “نيويورك تايمز” فإن الحملة البرية الوشيكة ستكون عملية الاجتياح الأوسع منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.