لأول مرة في التاريخ صواريخ حماس تدك تل أبيب… وصور تكشف عن هروب أعضاء الكنيست ونتنياهو ووزراء الحكومة

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أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة صواريخ تجاه مدينتي القدس وتل أبيب، متسببة بقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي وهرب أعضائه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.
وتظهر مقاطع فيديو لحظة سقوط أحد صواريخ التي أطلقتها المقاومة في مدينة القدس، وتظهر مشاهد أخرى لحظة هروب أعضاء الكنيست ورئيس الوزراء الإسرائيلي نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها العاشر على التوالي، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2750 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح في القطاع.
وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين