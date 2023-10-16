أول دولة تعلن عن إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين الوكيل الباكري يصع حجر الاساس لمشروع إنشاء مركز لرعاية وتأهيل الأيتام بمأرب بدعم كويتي. توقيت مباراة ديربي مصر مع الجزائر اليوم وهل سيشارك محمد صلاح؟ الكشف عن حقيقة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة سلطنة عمان تكشف عن التحدي القائم الذي يقف أمام جهود إنهاء الحرب في اليمن وطبيعة دورها تأهل تركيا وأسبانيا واسكتلندا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا في موقف مفضوح.. دولة أوروبية تتوعد بترحيل أنصار حركة حماس وتؤكد: ''حماية اليهود أولويتنا'' مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم في غزة حتى الآن اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء وتعلن موعد أول رحلة في جريمة ''كراهية'' مروعة.. أمريكي يهودي يقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة
وضع وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ، اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز مرضي العياش لرعاية وتأهيل الأيتام بمديرية مأرب الوادي بمحافظة مأرب ،الذي تشرف على تنفيذه جمعية إنسان الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة كافل التنموية الخيرية.
ويهدف المركز الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1700000ريال سعودي، على مساحة 1200 متر مربع، إلى المساهمة في تأهيل وتدريب فئة الأيتام تعليميا ومهنياً وفنياً وإكسابهم المهن التي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي .
وعبر الوكيل الباكري ، عن شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراّ وحكومةّ وشعباّ لوقوفها الدائم لدعم اليمن منذ فجر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر..مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس تهدف للتخفيف من معاناة الناس.
كما ثمن مدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى، التدخلات الإنسانية الكويتية، لافتاً إلى أهمية بناء هذا المركز الصحي الذي سيستفيد من خدماته عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت معيلها من النازحين والمحتمع المضيف.
فيما صرح أمين عام مؤسسة كافل خالد الظبي أن المشروع من المشاريع النادرة التي لا تلتفت إليها المنظمات والمؤسسات... وتستهدف الشريحة المستضعفة ،شريحة الأيتام،لتحويلهم من عبء وعالة إلى فئة منتجة متمكنة. كم ثمن مدير مؤسسة كافل غالب الظفري على دور جمعية إنسان دولة الكويت في دعم مثل هذا المشاريع في اليمن