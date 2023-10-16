الوكيل الباكري يصع حجر الاساس لمشروع إنشاء مركز لرعاية وتأهيل الأيتام بمأرب بدعم كويتي.

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 169

وضع وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ، اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز مرضي العياش لرعاية وتأهيل الأيتام بمديرية مأرب الوادي بمحافظة مأرب ،الذي تشرف على تنفيذه جمعية إنسان الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة كافل التنموية الخيرية.

ويهدف المركز الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1700000ريال سعودي، على مساحة 1200 متر مربع، إلى المساهمة في تأهيل وتدريب فئة الأيتام تعليميا ومهنياً وفنياً وإكسابهم المهن التي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي .

وعبر الوكيل الباكري ، عن شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراّ وحكومةّ وشعباّ لوقوفها الدائم لدعم اليمن منذ فجر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر..مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس تهدف للتخفيف من معاناة الناس.

كما ثمن مدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى، التدخلات الإنسانية الكويتية، لافتاً إلى أهمية بناء هذا المركز الصحي الذي سيستفيد من خدماته عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت معيلها من النازحين والمحتمع المضيف.

فيما صرح أمين عام مؤسسة كافل خالد الظبي أن المشروع من المشاريع النادرة التي لا تلتفت إليها المنظمات والمؤسسات... وتستهدف الشريحة المستضعفة ،شريحة الأيتام،لتحويلهم من عبء وعالة إلى فئة منتجة متمكنة. كم ثمن مدير مؤسسة كافل غالب الظفري على دور جمعية إنسان دولة الكويت في دعم مثل هذا المشاريع في اليمن