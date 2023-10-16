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توقيت مباراة ديربي مصر مع الجزائر اليوم وهل سيشارك محمد صلاح؟

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على تشكيل "الفراعنة" لمواجهة الجزائر وديا في ديربي شمال إفريقيا اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني (عمر كمال عبد الواحد)

- الوسط: محمود حمادة - حمدي فتحي (طارق حامد) - أحمد سيد "زيزو"

- الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

ويدير اللقاء الذي ينطلق الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة، طاقم إماراتي، بقيادة الحكم يحيى الملا، ويعاونه محمد أحمد يوسف وحسن المهري، إضافة للحكم الرابع أحمد عيسى درويش، وسيدير محمد عبيد خادم تقنية الفيديو، بمساعدة جاسم عبد الله مساعد.

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