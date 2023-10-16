سلطنة عمان تكشف عن التحدي القائم الذي يقف أمام جهود إنهاء الحرب في اليمن وطبيعة دورها

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي بأن بلاده تواصل بذل الجهود من أجل مساعدة اليمنيين للتوصل إلى خارطة طريق لمستقبل اليمن وتحقيق سلام دائم وشامل يُنهي الصراع الممتد منذ تسع سنوات.

وقال الوزير العماني في تصريحات صحفية إن شغل بلاده الشاغل مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، هو تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن.

وتابع "نعمل مع المعنيين في هذا الملف لبلوغ هذا الهدف السامي لأن المعاناة طال أمدها في اليمن الشقيق، ونريد أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة".

وفيما يتعلق بجدية الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق، أوضح وزير خارجية عمان، أنه يلمس وجود جدية لدى الأطراف، مستدركاً: "لكن التحدي في كيفية التلاقي على قواسم وقواعد مشتركة للمضي قدما نحو رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن".

ولفت البوسعيدي، إلى أن دور بلاده يأتي من منطلق كونها جار مباشر لليمن يهمها مايدور داخلها كما هو شأن السعودية، لافتاً أن ما مايقومون به هو مساعدة اليمنيين وبكل السُبل المتاحة "في تقرير مستقبلهم بأنفسهم".

وتقود سلطنة عمان وساطة للتهدئة وإنهاء الحرب وقد سهلت عقد عدة لقاءات بين الفاعلين الدوليين والإقليميين مع وفد مليشيا الحوثي المفاوض الذي تستضيفه بشكل دائم، كما ساهمت بعقد لقاءات مباشرة بين الحوثيين والسعودية.