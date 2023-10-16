تأهل تركيا وأسبانيا واسكتلندا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تأهلت تركيا إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز كبير على لاتفيا 4-صفر، امس ضمن الجولة الثامنة التي شهدت تأهل إسبانيا عقب فوزها 1-صفر على مضيفتها النرويج.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، في حين تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

وحسمت إسبانيا بطاقتها الى نهائيات يورو 2024 بصحبة أسكتلندا، وذلك بفوزها على مضيفتها النرويج 1-صفر في المجموعة الأولى.