مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم في غزة حتى الآن

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نزح مليون فلسطيني عن منازلهم المدمرة أو المهددة بالقصف الإسرائيلي في غزة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، في حين يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح بري حذرت منظمات دولية وإغاثية من تداعياته.

وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن العدد من المرجح أن يرتفع مع استمرار الناس في مغادرة منازلهم.

وأدت 9 أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض، واستشهاد ما لا يقل عن 2670 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وبينما تسعى إسرائيل للانتقام من أسوأ هجوم في تاريخها، حذرت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في بيان مشترك من أن الاجتياح البري للقطاع قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

ويوم الجمعة الماضي، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال قطاع غزة الإخلاء السريع قبيل هجوم بري محتمل، والتوجه نحو الجنوب، لكن هذا الجيش قام باستهداف قوافل النازحين الفارين وأدى ذلك لاستشهاد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وانتقدت وكالات الإغاثة، ومن بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن حكومات أجنبية، مرارا طلب إسرائيل من سكان شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع، واتهمتها بفرض عقاب جماعي على المدنيين.

وصار مألوفا في الأيام الأخيرة مشهد فلسطينيين يحملون كل ما يستطيعون من ممتلكات في أكياس وحقائب سفر، وعلى دراجات نارية وسيارات وشاحنات صغيرة، وعليهم أن يجدوا مأوى حيثما استطاعوا في جنوب قطاع غزة المزدحم بشكل متزايد، بما في ذلك الشوارع والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السبت أن "لا هجرة من قطاع غزة"، بعد مقترحات بإجلاء سكان القطاع إلى مصر المجاورة قوبلت أيضا برفض مصري وعربي واسع.

ودعت مصر الأحد إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية مؤكدة مجددا رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

الاستعداد لاجتياح بري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت أنه يستعد لعمليات برية كبيرة، مع تزايد التوقعات بتوغل وشيك لقطاع غزة بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء إسرائيل، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

وقال المتحدثان العسكريان الإسرائيليان ريتشارد هيخت ودانيال هاغاري إن أي هجوم بري سيتم تنفيذه بقرار سياسي.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي السبت القوات على حدود غزة، وقال متحدثا إلى جنود "هل أنتم مستعدون لما هو آت؟ سيأتي المزيد"، ولكن من دون أن يحدد متى ستبدأ العملية البرية.

في الأثناء، واجه الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بشأن التداعيات الأمنية لنشر قوات على الأرض في القطاع المكتظ الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني، حيث ينذر التوغل البري لغزة بحرب عنيفة بسبب التحصينات وشبكة الأنفاق التي حفرتها حماس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه العملية العسكرية قد تورط إسرائيل في حرب مدن على مدى أشهر، خاصة أن هناك على الأرجح عشرات الآلاف من مقاتلي حماس يتحصنون في مخابئ ومئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض شمالي القطاع.

وفي حين يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأحد أنها قصفت بلدات قريبة، من بينها سديروت ومفتاحيم ورعيم.