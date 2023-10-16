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اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء وتعلن موعد أول رحلة

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء
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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن.

وبحسب اعلان اليمنية ستبدأ الرحلات من يوم غدٍ الثلاثاء بواقع 6 رحلات في الأسبوع بعد نصف شهر من التوقف جراء حجز الحوثيين لأرصدتها المالية في بنوك صنعاء.

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