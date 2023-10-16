تغريدة حول الحرب في غزة من بنزيمة يشغل مواقع التواصل

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة النشطين على منصة أكس " تويتر سابقا"، بشكل كبير مع منشور للنجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة، حول الحرب في غزة، حيث لاقى أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وأعرب بنزيمة عن تعاطفه مع سكان غزة، وكتب بنزيمة: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

وتعد هذه أول تغريدة من بنزيمة منذ بدأ التصعيد في غزة قبل أسبوع. وفي ظرف ساعة من الزمن أول أقل، حصد منشور نجم الاتحاد السعودي، مساء الأحد، 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف "إعجاب"، و80 ألف "إعادة نشر" و28 ألف تعليق.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 9600.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة، إضافة إلى إحكام الحصار على القطاع رداً على عملية حماس المباغتة.

من جهته، قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني اليوم إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف