عدن.. الحراك الثوري ينظم مظاهرة حاشدة احتفالا بذكرى ثورة 14 أكتوبر وتضامنا مع الشعب الفلسطيني

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذ مجلس الحراك الثوري الجنوبي، امس الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن، احتفالا بالذكرى الـ60 لثورة 14 من أكتوبر وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف العشوائي من قبل قوات الكيان الصهيوني في غزة.

وعبر المحتجون، في المسيرة التي أقيمت بمنطقة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في نيل حريته واستقلال اراضيه وطرد الاحتلال جميع الاراضي الفلسطينية.

وردد المحتجون في المسيرة التي احرقوا خلالها علم العدو الصهيوني هتافات منددة بهجوم طائرات قوات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة وعمليات تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.

وعبر المحتجون عن ادانتهم واستنكارهم الشديد لعمليات الاحتلال من قصف في مدينة غزة الفلسطينية وقتل النساء والاطفال وتدمير المنازل والبنية التحية وسط صمت عربي ودولي لهذه الجرائم.

وكان رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي مدرم ابو سراج قد القى كلمة بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة 14 اكتوبر المجيدة هنى من خلالها الشعب الجنوبي بهذه المناسبة وادن فيها ممارسات العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.