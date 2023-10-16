آخر الاخبار

هذا ما يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل ليفربول يحدد البديل تحسبا لرحيل صلاح الكشف عن الشخصيات الحوثية المطرودة من دمشق برلماني ..الحكومة اليمنية رفضت التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية..تفاصيل مليشيا الحوثي تعلن مصرع "4" من أفرادها يحملون رتبا عسكرية مسلحون حوثيون يُصفون قيادياً رفيعاً أيام قرطاج السينمائية تحتفي بمئوية ميلاد عصمان صمبان العرب يُقاطعون معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بعد تأييدة لاسرائيل محرقة الاحتلال تشطب 47 عائلة بغزة من السجل المدني الحكومة اليمنية تدين نهب مليشيا الحوثي لممتلكات اسرة العميد حميد القشيبي

ليفربول يحدد البديل تحسبا لرحيل صلاح

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 106
 

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، الألماني ليروي ساني، كخيار أول لتعويض مغادرة النجم المصري محمد صلاح المحتملة عن النادي الصيف القادم.

 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول مستعد بالفعل لكسر رقم قياسي للنادي في سوق الانتقالات، من أجل التوقيع مع ساني.

وسبق لنادي ليفربول أن دفع 64.2 مليون جنيه إسترليني، مع وضع 21.4 مليون في صورة حوافز، للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، قادما من بنفيكا البرتغالي العام الماضي، وتعتقد "ميرور" أن قادة "الريدز" قد يدفعون ما يزيد عن رسوم ضم المهاجم الأوروغواياني، لحسم صفقة ساني.

ويحظى ليروي ساني بإعجاب مواطنه يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يسعى لإعادة اللاعب إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعد 4 مواسم قضاها الألماني، في صفوف مانشستر سيتي (2016-2020).

وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف القادم، من أجل الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، علما أن الدولي المصري نال اهتماما كبيرا من قبل نادي اتحاد جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويجيد ليروي ساني (27 عاما) اللعب في مركز محمد صلاح (الجناح الأيمن)، ويقدم مستويات مميزة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، مُسجلا 6 أهداف في 7 مباريات خاضها ضمن الدوري الألماني.

في المقابل، سجل صلاح (31 عاما) 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 8 مباريات، شارك فيها مع ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

إقراء أيضاً
مدرب البرتغال: رونالدو يحفزنا ويمثل مرجعا للشباب
أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا
رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة (الرواتب الفلكية).. وصلاح في مركز متأخر
وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة
مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023
اليمن يقسو على سريلانكا بثلاثية في ملعب ضمك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول