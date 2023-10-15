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الكشف عن الشخصيات الحوثية المطرودة من دمشق

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات
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أفادت مصادر مطلعة بأن دمشق أصدرت قراراً بإنهاء التمثيل الدبلوماسي للحوثيين في سورية قبل ثلاثة أيام.

وبحسب المصادر وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية فإن الحكومة السورية تتجه لنقل فريق الحوثيين العامل في السفارة السورية في دمشق إلى لبنان تحت رعاية حزب الله اللبناني لتأمين وصولهم لليمن.

الشخصيات التي تم إبلاغها بمغادرة السفارة اليمنية الإثنين الماضي هي؛ ياسر المهلهل (سكرتير أول) والعقيد عمار إسماعيل (ملحق عسكري) والطبيب معتز القرشي ورضوان الحميمي (ملحق خاص).

وكان القيادي لدى الحوثيين الذي يعمل في وزارة المالية خالد العراسي قد قال في تصريحات صحفية إنهم فشلوا في تحقيق التمثيل الدبلوماسي بشكل ناجح. وعبَّر العراسي عن استيائه من الإغلاق، معتبراً أن هذا القرار يمثل خيبة كبيرة للحوثيين، إذ أكد أن هناك فشلاً في اختيار الكوادر الدبلوماسية المناسبة لهذه المهمة.

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