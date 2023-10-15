الكشف عن الشخصيات الحوثية المطرودة من دمشق برلماني ..الحكومة اليمنية رفضت التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية..تفاصيل مليشيا الحوثي تعلن مصرع "4" من أفرادها يحملون رتبا عسكرية مسلحون حوثيون يُصفون قيادياً رفيعاً أيام قرطاج السينمائية تحتفي بمئوية ميلاد عصمان صمبان العرب يُقاطعون معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بعد تأييدة لاسرائيل محرقة الاحتلال تشطب 47 عائلة بغزة من السجل المدني الحكومة اليمنية تدين نهب مليشيا الحوثي لممتلكات اسرة العميد حميد القشيبي إكتشاف دواء جديد يعيد قدرة جهاز المناعة على محاربة السرطان وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً
اتهم مجلس النواب اليمني، علي عشال، الحكومة المعترف بها، بتجاهل ورفض التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية بموجب مذكرة مرسلة لها من رئاسة مجلس النواب.
وقال عشال في تدوينة على منصة "إكس"، يوم الاحد، "أُرسلت مذكرة من رئاسة مجلس النواب في مارس الماضي تطالب الحكومة بالتحقيق حول ما تناولته بعض التقارير حول حجم التجاوزات والفساد الذي تمارسه المنظمات الدولية.
وأضاف "لازالت الحكومة أذنٌ من طين والاخرى من عجين"، في إشارة إلى تجاهل ورفض الحكومة التعاطي مع المذكرة والتحقيق في قضايا الفساد.
وارفق عشال في تدوينته مذكرة رئيس مجلس النواب المرسلة للحكومة، مختتما بالقول: بالقول "دولة ينهشها فساد القريب والغريب".