برلماني ..الحكومة اليمنية رفضت التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية..تفاصيل

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اتهم مجلس النواب اليمني، علي عشال، الحكومة المعترف بها، بتجاهل ورفض التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية بموجب مذكرة مرسلة لها من رئاسة مجلس النواب.

وقال عشال في تدوينة على منصة "إكس"، يوم الاحد، "أُرسلت مذكرة من رئاسة مجلس النواب في مارس الماضي تطالب الحكومة بالتحقيق حول ما تناولته بعض التقارير حول حجم التجاوزات والفساد الذي تمارسه المنظمات الدولية.

وأضاف "لازالت الحكومة أذنٌ من طين والاخرى من عجين"، في إشارة إلى تجاهل ورفض الحكومة التعاطي مع المذكرة والتحقيق في قضايا الفساد.

وارفق عشال في تدوينته مذكرة رئيس مجلس النواب المرسلة للحكومة، مختتما بالقول: بالقول "دولة ينهشها فساد القريب والغريب".