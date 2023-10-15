الكشف عن الشخصيات الحوثية المطرودة من دمشق برلماني ..الحكومة اليمنية رفضت التحقيق في قضايا فساد مرتبطة بالمنظمات الدولية..تفاصيل مليشيا الحوثي تعلن مصرع "4" من أفرادها يحملون رتبا عسكرية مسلحون حوثيون يُصفون قيادياً رفيعاً أيام قرطاج السينمائية تحتفي بمئوية ميلاد عصمان صمبان العرب يُقاطعون معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بعد تأييدة لاسرائيل محرقة الاحتلال تشطب 47 عائلة بغزة من السجل المدني الحكومة اليمنية تدين نهب مليشيا الحوثي لممتلكات اسرة العميد حميد القشيبي إكتشاف دواء جديد يعيد قدرة جهاز المناعة على محاربة السرطان وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً
أقرت مليشيا الحوثي الارهابية ، بمصرع أربعة من أفرادها يحملون رتبا عسكرية، يعتقد انهم لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنه جرى اليوم الأحد في صنعاء تشييع جثامين أربعة من ضباط الجماعة.
ويرجح أنهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، ما يرفع قتلاهم منذ مطلع أكتوبر الجاري إلى 11 مقاتلاً