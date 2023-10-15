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مليشيا الحوثي تعلن مصرع "4" من أفرادها يحملون رتبا عسكرية

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أقرت مليشيا الحوثي الارهابية ، بمصرع أربعة من أفرادها يحملون رتبا عسكرية، يعتقد انهم لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنه جرى اليوم الأحد في صنعاء تشييع جثامين أربعة من ضباط الجماعة.

ويرجح أنهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، ما يرفع قتلاهم منذ مطلع أكتوبر الجاري إلى 11 مقاتلاً

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