أيام قرطاج السينمائية تحتفي بمئوية ميلاد عصمان صمبان

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تحتفي أيام قرطاج السينمائية خلال دورتها الـ34 بمرور مئة عام على ميلاد الأب الروحي للسينما الإفريقية، المخرج والكاتب السنغالي الراحل عصمان صمبان 1923-2007، وفق ما أعلن عنه المهرجان في صفحته الرسمية.
ويُعتبر الاحتفاء والتكريم من قِبل أيام قرطاج السينمائية -وفق بيان المهرجان- واجبا لذاكرة مخرج عمل على استقلال سينما الجنوب والدفاع عن قضايا وطنه.
ولأيام قرطاج السينمائية مكانة خاصة في مسيرة عصمان صمبان، فقد نال شرف التتويج بأوّل تانيت ذهبي في تاريخ المهرجان عام 1966 عن فيلمه “سوداء فلان”.
ويسرد الفيلم في 80 دقيقة التحاق ممرضة سنغالية شابة برؤسائها الفرنسيين في انتيب، لتكتشف سريعا خيبة أملها بعد زيارتها فرنسا، وأنّ السيدة التي استقدمتها، جعلتها تكون خادمة طيّعة لها وهي التي عاملتها بقسوة وغطرسة.
وأمام خيبة الأمل وشعورها بالحزن تصاب بحالة من الإحباط وتقرّر الانتحار. وتصوّر سينما صمبان في الغالب تاريخ الشعوب الإفريقية وواقعها والمظالم التي مورست عليها، كما شكلت درعا حاميا للهوية الإفريقية من الفقدان
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