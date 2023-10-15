العرب يُقاطعون معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بعد تأييدة لاسرائيل

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 120

أعلن اتحاد الناشرين العرب مقاطعته معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الـ75 المزمع انعقادها في الفترة الممتدة بين الـ18 والـ22 من أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، أمس السبت 14 أكتوبر، إنّ قرار المقاطعة جاء نظرا إلى البيان الصادر عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وموقفه المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، دون النظر إلى المجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء، والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، وأيضا نتيجة إلغائه تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي.

وأوضح الاتحاد أنّ قرار المقاطعة وسحب المشاركة يُمثّل تعبيرا عن رفضه وإدانته إدارة المعرض، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أنّ كل ذلك يُعبّر عن ازدواجية المعايير عندما تعرّض الناشرون الفلسطينيون من قبل -على مدار السنوات السابقة- لاعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية.

وأدان اتحاد الناشرين العرب الاعتداء على المدنيين، رافضا الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، ومؤكّدا دعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وكان من المقرّر أن يُكرّم معرض فرانكفورت للكتاب في نسخته المنتظرة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، ومنحها جائزة “LiBeraturpreis” عن روايتها “تفصيلة بسيطة”.

وعدنية شبلي كاتبة فلسطينية من مواليد عام 1974، تقيم حاليا في برلين، حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة شرق لندن عام 2009. صدر لها عدة مؤلفات أدبية من بينها رواية: “مساس”، عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2001، ورواية “كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب” عن كتب كلوكروتس، 2004، ورواية “تفصيل ثانوي” 2017.

فازت مرتين بجائزة الرواية في مسابقة الكاتب الشاب الصادرة عن مؤسّسة عبدالمحسن القطان: الأولى في 2001 عن روايتها “مساس”، والثانية في 2003 عن روايتها “كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحب”.

كما ترشّحت روايتها “تفصيل ثانوي” للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية لعام 2021، والتي تمنحها مؤسّسة مان بوكر في لندن.