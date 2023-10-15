محرقة الاحتلال تشطب 47 عائلة بغزة من السجل المدني

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شطبت محرقة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، 47 أسرة ضمن مجازر بشعة منذبداية العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن أكثر من 47 أسرة تضم 500 مواطن شطبت بالكامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

وعبر إلقاء أطنان هائلة من القنابل والصواريخ، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني لليوم التاسع تواليا، محرقتها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستمرت في قصف وتدمير منازل وأحياء سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، مقترفة المزيد من المجازر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر، إلى 2329 شهيدًا، والإصابات إلى 9042 إصابة بجراح مختلفة. وبين الشهداء 724 طفل و458 سيدة، فيما بين المصابين 2450 طفلا و1536 سيدة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن ما قتلته قوات الاحتلال خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي.

وأكد أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا أطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.