مصر تدعو إلى عقد قمة دولية لبحث تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها

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أكدت أنّ أمنها القومي "خط أحمر".. مصر تدعو إلى قمة إقليمية دولية بشأن غزة اخبار اليوم
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 أكتوبر، إلى استضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها.
وجاءت دعوة السيسي خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي، الذي خُصّص لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلّق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأفاد المتحدّث الرسمي للرئاسة المصرية في منشور على فيسبوك، أنّ عدة قرارات صدرت عن الاجتماع، وهي مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
كما شدّد الاجتماع على “أنّه لا حل للقضية الفلسطينية إلاّ حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”. وتطرّق الاجتماع إلى استعداد مصر للقيام بأيّ جهد من أجل التهدئة وإطلاق عملية حقيقية للسلام، مؤكّدا أنّ “أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”.
وحسب الاجتماع، وجّهت مصر دعوة إلى “استضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها”.