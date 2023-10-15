مصر تدعو إلى عقد قمة دولية لبحث تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها استقالة قياديين في الانتقالي متى يتوقف الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة؟ أبو حمزة مخاطبا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم..عناصر من جهاز المخابرات الحوثية تعتدي على والد الصحفي الحكمي في صنعاء رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات باحث آثار: مجسم نادر من آثار اليمن يعرض للمزاد عبر الإنترنت قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن
اعلن قياديان في مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، الأحد، استقالتهما من قيادة الإنتقالي بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة واعلامية متطابقة بإن نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة عقيل سعيد، قدم استقالته من منصبه لأسباب تتعلق بفساد مالي داخل قيادة الإنتقالي بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن القيادي سيلان محمد حنش، قدم هو الآخر استقالته من منصبه كمدير للإدارة التنظيمية في الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة
وقال عقيل سعيد نائب الإنتقالي في شبوة، إنه قدم استقالته من منصبه نتيجة الاختلالات التي احدثها رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق من الرئاسة أو الامانة العامة للإنتقالي مهمتها التقصي والمراجعة لكثير من الاختلالات المالية الحاصلة حاليا ومحاسبة الجهة المخالفة للوائح الداخلية للمجلس.
وأضاف بأنه حاول منذ توليه منصبه القيام بعمله غير أن الكثير من العراقيل وضعت أمامه من قبل رئيس الانتقالي بالمحافظة.
فيما أشار مدير الإدارة التنظيمية في الهيئة التنفيذية لانتقالي شبوة إلى مطالبته المستمرة "في إعادة النظر في كثير من الأمور التي تحتاجها المحافظة من تعيين قيادة للمحافظة تتحمل إعادة ترتيب البيت الشبواني على أساس توحيد الكلمة ورص الصفوف واستيعاب المناضلين والشخصيات العامة والشبابية الفاعلة".
ولفت إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من الرئاسة أو الامانة العامة مهمتها التقصي والمراجعة لكثير من الاختلالات المالية الحاصلة حالياً ومحاسبة الجهة المخالفة للوائح الداخلية للمجلس، والتي لم يتم أي شيء منها على أرض الواقع، ما اضطره لتقديم استقالته من منصبه.