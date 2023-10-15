متى يتوقف الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة؟ أبو حمزة مخاطبا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم..عناصر من جهاز المخابرات الحوثية تعتدي على والد الصحفي الحكمي في صنعاء رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات باحث آثار: مجسم نادر من آثار اليمن يعرض للمزاد عبر الإنترنت قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن وزارة المالية تماطل في صرف مرتبات الجيش بمبرر شروط المنحة السعودية إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها
اكتشف باحثون من جامعة ماساتشوستس أن متوسط العمر الذي يتوقف فيه الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة هو 64 و58 على التوالي.
واتضح للباحثين في نفس الوقت أن أكثر من 15 بالمئة من الرجال و7 بالمئة من النساء يمارسون العلاقة الحميمة حتى بعد بلوغهم 80 عاما.
ووفقا لأوليغ شيفتشينكو أخصائي علم النفس وعلم الجنس، تتوقف النساء عن ممارسة العلاقة الحميمة مبكرا بسبب انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية. ونتيجة لذلك، قد يعانين من جفاف المهبل وانخفاض الرغبة الجنسية. ومع ذلك، يمكن باستخدام الهرمونات البديلة لمعالجة هذه المشكلات. كما يفيد الكالسيوم وفيتامين D وأوميغا 3 وممارسة النشاط البدني المنتظم أيضا.
ويشير إلى أن النشاط الجنسي لدى الرجال يتوقف أيضا بسبب انخفاض مستوى الهرمونات الذكورية وخاصة هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية. كما أن بعض الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها تسبب ضعف الانتصاب.
وينصح الخبير الرجال والنساء الاهتمام بنظامهم الغذائي وصحتهم وممارسة النشاط البدني، لأن ذلك يساعد على إطالة الحياة الجنسية.