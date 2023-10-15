متى يتوقف الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة؟ أبو حمزة مخاطبا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم..عناصر من جهاز المخابرات الحوثية تعتدي على والد الصحفي الحكمي في صنعاء رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات باحث آثار: مجسم نادر من آثار اليمن يعرض للمزاد عبر الإنترنت قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن وزارة المالية تماطل في صرف مرتبات الجيش بمبرر شروط المنحة السعودية إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها
قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم" وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري بحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة: "العدو الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا".
وأضاف أبو حمزة: "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم".
وأردف: "نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر"، متابعا: "ما زلنا نخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح".
وتوجه الناطق باسم "سرايا القدس" لإسرائيل قائلا: طأعدننا لكم رجالا يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة فأهلاً بكم في رحاب الجحيم".
ومنذ صباح اليوم الأحد بغاية المساء، أعلنت "سرايا القدس" أنه ضمن معركة "طوفان الأقصى"..قصفت السرايا تواليا: "
كما دوت مساء اليوم الأحد انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2450 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة .