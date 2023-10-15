متى يتوقف الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة؟ أبو حمزة مخاطبا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم..عناصر من جهاز المخابرات الحوثية تعتدي على والد الصحفي الحكمي في صنعاء رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات باحث آثار: مجسم نادر من آثار اليمن يعرض للمزاد عبر الإنترنت قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن وزارة المالية تماطل في صرف مرتبات الجيش بمبرر شروط المنحة السعودية إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها
أفاد صحفي يمني اليوم الاحد بأن" والده تعرض للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
واوضح الصحفي هشام محمد الحكمي في منشور على صفحته على الفيسبوك بأن" والده تعرض للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من الامن والمخابرات فوق سيارة نوع كورلا تحمل رقم" 5/ 520 63 " وذلك على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم فوق سيارته.
وتابع قائلاً :تعرض والدي اليوم للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من الامن والمخابرات فوق سيارة نوع كورلا تحمل رقم 5/ 520 63 واذا عرف السبب بطل العجب.. هو انهم قالوا انه كان يسمع اغنية ابو بكر سالم فوق سيارته".
وأوضح الصحفي الحكيمي بأن شقيقته هي الأخرى تعرضت للسب والشتم والألفاظ البذيئة من قبل الجماعة الحوثية التي اعتدت على والده وذلك بعد ان قامت بسحب والدها وإدخاله الى المنزل تفادياً لحدوث اي اعتداء جسدي قد يتعرض له.
وأضاف :اختي شاهدت الموقف وحاولت سحب ابي الى المنزل إلا انها لم تسلم من الكلمات النابية والالفاظ السوقيه ..التهديد بدون وجه حق وامام منزله جريمة يحاسب عليها القانون..هذا بلاغ للنائب