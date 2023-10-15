على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم..عناصر من جهاز المخابرات الحوثية تعتدي على والد الصحفي الحكمي في صنعاء

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفاد صحفي يمني اليوم الاحد بأن" والده تعرض للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

واوضح الصحفي هشام محمد الحكمي في منشور على صفحته على الفيسبوك بأن" والده تعرض للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من الامن والمخابرات فوق سيارة نوع كورلا تحمل رقم" 5/ 520 63 " وذلك على خلفيه سماعه اغاني ابو بكر سالم فوق سيارته.

وتابع قائلاً :تعرض والدي اليوم للتهديد بالسجن ومصادرة سيارته من قبل مجموعة اشخاص قالوا انهم من الامن والمخابرات فوق سيارة نوع كورلا تحمل رقم 5/ 520 63 واذا عرف السبب بطل العجب.. هو انهم قالوا انه كان يسمع اغنية ابو بكر سالم فوق سيارته".

وأوضح الصحفي الحكيمي بأن شقيقته هي الأخرى تعرضت للسب والشتم والألفاظ البذيئة من قبل الجماعة الحوثية التي اعتدت على والده وذلك بعد ان قامت بسحب والدها وإدخاله الى المنزل تفادياً لحدوث اي اعتداء جسدي قد يتعرض له.

وأضاف :اختي شاهدت الموقف وحاولت سحب ابي الى المنزل إلا انها لم تسلم من الكلمات النابية والالفاظ السوقيه ..التهديد بدون وجه حق وامام منزله جريمة يحاسب عليها القانون..هذا بلاغ للنائب