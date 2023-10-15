رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت رايتس رادار، الحكومة المعترف بها بإحالة قضية الشاب "السنباني" لجهة قضائية محايدة لإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور حكم من قبل الجهات القضائية في عدن بتبرئة القتلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، اصدرته اليوم الاحد، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة ‎لحج جنوب ‎اليمن في ٨ سبتمبر ٢٠٢١.

وأضاف البيان، أن مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة اليمنية.

وتابع: "كان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".

وطالبت رايتس رادار الحكومة المعترف بها ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.