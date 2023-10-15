باحث آثار: مجسم نادر من آثار اليمن يعرض للمزاد عبر الإنترنت

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، الأحد، عن مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا مع نقش مسند، من آثار اليمن القديم يعرض للمزاد عبر الإنترنت.

وقال محسن، في منشور على صفحته بالفيس بوك، إن "بيتر رينيه" (شاعر وملحن، ومنتج، راقص ومغني وموسيقار الرقص السويسري) يعرض على منصة "كاتاويكي" للمزادات عبر الإنترنت، مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم.

وأضاف أن من بين هذه المجموعة "مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا آثار اليمن، مصنوع من الفخار (تراكوتا) مع حروف مسند على كل ساق، في الفترة من (13-18) أكتوبر 2023م.

وأشار محسن الى أن هذا المجسم "هو أحد تحف المجموعة الخاصة بالسيد جي باهاموند، (جامع آثار بريطاني، درس علم آثار الشرق الأدنى القديم وبريطانيا الرومانية في جامعة مانشستر)".

وتابع: "المجسم لشخصية يمنية قديمة نادرة وفريدة من نوعها تعبر عن الخصوبة، ذات ملامح وجه مرسومة بدقة، ويفصل الجسم الأمامي وجها آخر منمقا حول البطن، وتشكل لفات دهون البطن فما كبيرا.

يوجد أيضا شقان على شكل دائري أعلى الساقين وواحد حول أسفل البطن". وذكر أنه "في 17 أكتوبر 2016م أجرت الدكتورة سيلين روك ، اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرتس في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية،

وأشارت النتائج إلى أن المادة الخام للتحفة قد تم تسخينها على الأرجح خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وبالتحديد الفترة ( من 960 إلى 360) قبل الميلاد أي ما يقارب 2500 عام".

ووفقا لمحسن، فإن "من حسن الحظ أن المزاد يمنع مشاركة المقيمين في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قوانين الجمارك فيها، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تمنع دول العام دخول آثار اليمن إليها إلا ما تشارك به اليمن في معارض دولية للترويج السياحي".