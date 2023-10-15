قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قدم رئيس الدائرة التنظيمية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة سيلان حنش، اليوم الأحد، استقالته من المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.

وقال حنش، في مذكرة الاستقالة التي قدم لرئيس مجلس الانتقالي، إنه اقدم على هذا القرار بسبب الاختلاسات المالية التي تمارسها حالياً قيادة المجلس.

وأشار حنش إلى أن تقديم الاستقالة جاء أيضا بعد الفشل الذريع لقيادة الانتقالي وعدم قدرتهم على جمع كلمة البيت الشبواني وضعف المجلس وفشله عن أداء مهام عمله.