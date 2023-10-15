قيادي في انتقالي شبوة يقدم استقالته ويكشف السبب مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن وزارة المالية تماطل في صرف مرتبات الجيش بمبرر شروط المنحة السعودية إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها معلومات فائقة السرية عرفتها حركة حماس قبل عملية طوفان الأقصى أثارت قلق تل أبيب فيسبوك يدخل طرفا في حرب إسرائيل على غزة.. تقرير يكشف المستور ولمصلحة من تعمل الخوارزميات؟ ''400 ثانية إلى تل أبيب'' شاهد إيران تهدد إسرائيل بملصق إعلاني شاهد جديد آثار اليمن المهربة المعروضة للبيع ''تمثال نسائي نادر جدا وفريد من نوعه'' ! ارتفاع عدد شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ''آخر إحصائية''
نظم مجلس شباب الثورة بمحافظة المهرة فعالية خطابية وفنية احتفالا بالذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا".
وفي الفعالية التي أقيمت بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، قال مجلس شباب الثورة في كلمة ألقاها القيادي عبدالله سالم كلشات، إن ذكرى ثورة أكتوبر تذكر الجميع برفض الأجداد للتدخلات الخارجية التي لا تتسق مع تطلعات الشعب في السيادة على أرضه ومقدراته وثروته.
وأكد على أهمية التمسك بأهداف ثورة أكتوبر ومبادئها السامية الرافضة لمظاهر الاحتلال الخارجي والتدخلات السافرة التي تنتهك السيادة الوطنية.
ودعا المواطنين على امتداد الوطن لمواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورتي أكتوبر وسبتمبر. وجدد رفض المجلس لأي تسوية للأزمة اليمنية لا تستند على المرجعيات والثوابت الوطنية. وثمن جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تعزيز الأمن، مشيدا بموقفها الرافض لأي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة.
وحث السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين الخدمات الأساسية وتفعيل الرقابة والمحاسبة وتعيين الشباب من الكفاءات في الإدارات والمؤسسات.
وأدانت الفعالية المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين، مستنكرا الانحياز الأمريكي والغربي إلى جانب الاحتلال.
ودعت إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة ومجازر الصهاينة اليومية ضد المدنيين، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الكيان الغاصب وتحرير كل شبر من أرضه.