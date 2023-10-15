مجلس شباب الثورة بالمهرة يؤكد على أهمية التمسك بأهداف 14 أكتوبر الرافضة للتدخلات الخارجية  

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم مجلس شباب الثورة بمحافظة المهرة فعالية خطابية وفنية احتفالا بالذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا".

وفي الفعالية التي أقيمت بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، قال مجلس شباب الثورة في كلمة ألقاها القيادي عبدالله سالم كلشات، إن ذكرى ثورة أكتوبر تذكر الجميع برفض الأجداد للتدخلات الخارجية التي لا تتسق مع تطلعات الشعب في السيادة على أرضه ومقدراته وثروته.

وأكد على أهمية التمسك بأهداف ثورة أكتوبر ومبادئها السامية الرافضة لمظاهر الاحتلال الخارجي والتدخلات السافرة التي تنتهك السيادة الوطنية.

ودعا المواطنين على امتداد الوطن لمواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورتي أكتوبر وسبتمبر. وجدد رفض المجلس لأي تسوية للأزمة اليمنية لا تستند على المرجعيات والثوابت الوطنية. وثمن جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تعزيز الأمن، مشيدا بموقفها الرافض لأي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة.

وحث السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين الخدمات الأساسية وتفعيل الرقابة والمحاسبة وتعيين الشباب من الكفاءات في الإدارات والمؤسسات.

وأدانت الفعالية المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين، مستنكرا الانحياز الأمريكي والغربي إلى جانب الاحتلال.

ودعت إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة ومجازر الصهاينة اليومية ضد المدنيين، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الكيان الغاصب وتحرير كل شبر من أرضه.