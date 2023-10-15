زير الخارجية يبحث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي احياء عملية السلام وانهاء الحرب في اليمن

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأحد، مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، جهود إحياء عملية السلام في اليمن، والوصول لحل ينهي الحرب في البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك التقى على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، لمناقشة تطورات الاوضاع في اليمن والمنطقة.

وأضافت أن الجانبان استعرضا قضايا التعاون الثنائي بين اليمن والاتحاد والأوروبي، وسبل تطويرها، والوضع الإنساني في اليمن، واهمية تعزيز دور البنك المركزي اليمني. كما تطرق الجانبان، للمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.