إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يخطط للهجوم على غزة باستخدام قنابل الهجوم المباشر المشترك (جدام)، مما سيؤدي إلى تدمير المدينة بالكامل. ولفت هيرش إلى أن "إسرائيل" تخطط لبدء الهجوم اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.

وقال هيرش، "إن مخططي الحرب الإسرائيليين الحاليين مقتنعون، حسب مصدر مطلع، بأن النسخة المطورة من (جدام) ذات الرؤوس الحربية الأكبر ستخترق أعماق الأرض بما فيه الكفاية قبل أن تنفجر". وأضاف أن العمق المتوقع لاختراق قنابل (جدام) للأرض تصل من ثلاثين إلى خمسين مترا.

مشيرا إلى أنه مع الانفجار والموجة الصوتية الناتجة ستقتل القنابل الجميع في نطاق نصف ميل.

وكشف هيرش، نقلا عن المصدر الذي لم يذكره، أن التخطيط الحالي من المقرر أن يتم التصريح به، في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، اعتمادا على فعالية إخلاء النازحين القسري من شمال إلى جنوب غزة. ونوه بأن الغزو البري سيأتي بعد القصف بقنابل (جدام).

وتستخدم إسرائيل القنابل الذكية التي تسمى "جدام" بكثرة خلال غاراتها العنيفة التي تشنها منذ يوم السبت على مختلف مناطق قطاع غزة، والتي خلّفت دمارا كبيرا، ولا سيما حي الرمال، الذي يضم عددا من المؤسسات ومقرات لشركات كبيرة ومبانٍ سكنية بينها ما تم تسويته بالأرض.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قد قالت إن إسرائيل قدمت طلبا للولايات المتحدة للحصول على المزيد من قنابل الهجوم المباشر المشترك JDAM، والتي تعمل على تحويل القنابل غير الموجهة إلى سلاح "ذكي" دقيق، إذ تستخدمها لضرب أهداف في غزة من الجو، فضلا عن صواريخ القبة الحديدية.

ماهي قنابل جدام:

هي قنابل عالية الدقة والذكاء وموجّه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، بحيث تعمل في جميع الأحوال الجوية.

وأعلنت إدارة بايدن هذا الأسبوع أن الأسلحة ستكون جزءاً من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار، ما يمنح كييف قدرة قصف دقيقة التوجيه لم تكن تمتلكها من قبل.

وتتراوح زنة القنابل المجهّزة بجدام (JDAM)، من 500 رطل (227 كلغ) إلى 2,000 رطل (907 كلغ). وفي النزاعات المسلحة الأخيرة التي خاضتها في الولايات المتحدة، وصفت "جدام" بأنها موثوقة جداً ودقيقة، ويمكن أن يتم تطلق من الطائرات في جميع الظروف الجوية، وعلى مسافة كبيرة من الهدف (تصل إلى 27 كم اعتماداً على الارتفاع الذي يتم الإطلاق منه).