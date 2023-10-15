وزارة المالية تماطل في صرف مرتبات الجيش بمبرر شروط المنحة السعودية إسرائيل قررت قصف غزة بقنابل جدام المدمرة قبل الهجوم البري .. تعرف عليها معلومات فائقة السرية عرفتها حركة حماس قبل عملية طوفان الأقصى أثارت قلق تل أبيب فيسبوك يدخل طرفا في حرب إسرائيل على غزة.. تقرير يكشف المستور ولمصلحة من تعمل الخوارزميات؟ ''400 ثانية إلى تل أبيب'' شاهد إيران تهدد إسرائيل بملصق إعلاني شاهد جديد آثار اليمن المهربة المعروضة للبيع ''تمثال نسائي نادر جدا وفريد من نوعه'' ! ارتفاع عدد شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ''آخر إحصائية'' الحكومة تكشف عن ''سلسلة فضائح اخلاقية ومالية'' تورطت فيها بعثة الحوثيين بسفارة اليمن في دمشق في صنعاء وعبر مهدي المشاط.. جماعة الحوثي تبدأ مخطط خطير يستهدف المواطنين في جميع مناطق سيطرتها وهذه تفاصيله حمد بن جاسم يصدر أول تعليق على الأوضاع بين إسرائيل وغزة
أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يخطط للهجوم على غزة باستخدام قنابل الهجوم المباشر المشترك (جدام)، مما سيؤدي إلى تدمير المدينة بالكامل. ولفت هيرش إلى أن "إسرائيل" تخطط لبدء الهجوم اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.
وقال هيرش، "إن مخططي الحرب الإسرائيليين الحاليين مقتنعون، حسب مصدر مطلع، بأن النسخة المطورة من (جدام) ذات الرؤوس الحربية الأكبر ستخترق أعماق الأرض بما فيه الكفاية قبل أن تنفجر". وأضاف أن العمق المتوقع لاختراق قنابل (جدام) للأرض تصل من ثلاثين إلى خمسين مترا.
مشيرا إلى أنه مع الانفجار والموجة الصوتية الناتجة ستقتل القنابل الجميع في نطاق نصف ميل.
وكشف هيرش، نقلا عن المصدر الذي لم يذكره، أن التخطيط الحالي من المقرر أن يتم التصريح به، في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، اعتمادا على فعالية إخلاء النازحين القسري من شمال إلى جنوب غزة. ونوه بأن الغزو البري سيأتي بعد القصف بقنابل (جدام).
وتستخدم إسرائيل القنابل الذكية التي تسمى "جدام" بكثرة خلال غاراتها العنيفة التي تشنها منذ يوم السبت على مختلف مناطق قطاع غزة، والتي خلّفت دمارا كبيرا، ولا سيما حي الرمال، الذي يضم عددا من المؤسسات ومقرات لشركات كبيرة ومبانٍ سكنية بينها ما تم تسويته بالأرض.
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قد قالت إن إسرائيل قدمت طلبا للولايات المتحدة للحصول على المزيد من قنابل الهجوم المباشر المشترك JDAM، والتي تعمل على تحويل القنابل غير الموجهة إلى سلاح "ذكي" دقيق، إذ تستخدمها لضرب أهداف في غزة من الجو، فضلا عن صواريخ القبة الحديدية.
ماهي قنابل جدام:
هي قنابل عالية الدقة والذكاء وموجّه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، بحيث تعمل في جميع الأحوال الجوية.
وأعلنت إدارة بايدن هذا الأسبوع أن الأسلحة ستكون جزءاً من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار، ما يمنح كييف قدرة قصف دقيقة التوجيه لم تكن تمتلكها من قبل.
وتتراوح زنة القنابل المجهّزة بجدام (JDAM)، من 500 رطل (227 كلغ) إلى 2,000 رطل (907 كلغ). وفي النزاعات المسلحة الأخيرة التي خاضتها في الولايات المتحدة، وصفت "جدام" بأنها موثوقة جداً ودقيقة، ويمكن أن يتم تطلق من الطائرات في جميع الظروف الجوية، وعلى مسافة كبيرة من الهدف (تصل إلى 27 كم اعتماداً على الارتفاع الذي يتم الإطلاق منه).