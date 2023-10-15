معلومات فائقة السرية عرفتها حركة حماس قبل عملية طوفان الأقصى أثارت قلق تل أبيب

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مارب برس - ‏ترجمة قدس برس

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن لقطات مصورة مأخوذة من "كاميرات" مثبتة على رؤوس مسلحين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استشهدوا في هجوم السبت الماضي، أظهرت أن "المهاجمين كانوا يعرفون كثيرا من المعلومات والأسرار المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، ونقاط ضعفه".

في إحدى اللقطات التي اطلعت عليها الصحيفة -وفق قولها- وتحققت منها خلال إجراء مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، "يتبين أن 10 مسلحين من كتائب القسام -الذراع العسكرية لحماس- كانوا يعرفون بالضبط كيفية العثور على مركز للمخابرات الإسرائيلية، وكيفية الدخول إليه".

وتظهر اللقطات لحظة عبورهم إلى "إسرائيل، حيث اتجهوا شرقا على متن 5 دراجات نارية، كل واحدة تحمل مسلحين اثنين".

وبعد كيلومترات عدة، وغف الصحيفة "تنحرف المجموعة عن الطريق العام إلى منطقة الغابات، حيث نزلوا خارج بوابة غير مأهولة تقود لقاعدة عسكرية.

فجّروا بعدها حاجزا بعبوة ناسفة صغيرة، ودخلوا القاعدة وتوقفوا لالتقاط صورة شخصية جماعية، ثم أطلقوا النار على جندي إسرائيلي، فأردوه قتيلا".

تقول الصحيفة، إنه "للحظة، بدا أن المهاجمين غير متأكدين من المكان الذي سيتوجهون إليه بعد ذلك، لكن أحدهم أخرج من جيبه خريطة مفصلة للقاعدة وبالألوان".

جرى بعدها "إعادة توجيه المجموعة ليجدوا بابا مفتوحا لمبنى محصن، وبمجرد دخولهم، وصلوا لغرفة مليئة بأجهزة الحاسوب في مركز الاستخبارات العسكرية، وكان هناك جنديان إسرائيليان يحتميان تحت سرير في الغرفة، جرى قتلهما بعد ذلك بالرصاص".

تشير الصحيفة إلى أن هذه اللقطات، "التي وجدت في الكاميرا المثبتة على رأس أحد مسلحي حماس وقتل فيما بعد في الاشتباكات، توفر تفاصيل وصفتها بالمرعبة، عن كيفية تمكن حماس من مفاجأة أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط والتغلب عليه، يوم السبت الماضي".

وتضيف أنه "من خلال التخطيط الدقيق والمعرفة غير العادية بأسرار إسرائيل ونقاط ضعفها، تمكنت حماس وحلفاؤها من اجتياح جبهة إسرائيل من غزة بعد وقت قصير من الفجر".

وتضيف أن المهاجمين استخدموا طائرات مسيرة لتدمير أبراج المراقبة والاتصالات الرئيسة على طول الحدود مع غزة، مما أثر في أداء الجيش الإسرائيلي.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن "حماس استخدمت متفجرات وجرارات لفتح فجوات في الحواجز